Vasco pode chegar ao “Top 4” se vencer o Bahia

Se o Vasco da Gama vencer o Bahia por dois gols de diferença, a torcida em São Januário poderá encerrar a terceira rodada com uma comemoração: uma lugar entre os quatro primeiros colocados.

O encontro contra o Tricolor Baiano será também o primeiro jogo em São Januário, após diversas tentativas da administração vascaína em usar o Maracanã. Os ingressos para este confronto estão esgotados.

Em jogos pelo Brasileirão, Vasco e Bahia tem seis vitórias para cada lado e mais 9 empates em São Januário. Quem retorna ao campo é o técnico Maurício Barbieri, após cumprir suspensão por expulsão na primeira rodada.

A matemática

O Vasco venceu, na estreia, contra o Atlético-MG e empatou com o Palmeiras, portanto tem 4 pontos e 1 gol como saldo. Se vencer o Bahia por 2 gols de diferença, chega a 7 pontos e supera, em saldo, o Palmeiras e o Internacional.

Num placar mais improvável, o time de São Januário precisa de 5 gols de diferença para tomar a vaga do Fortaleza, o segundo colocado.

O time

Além dos desfalques habituais, o Vasco estava sem técnico em campo. Maurício Barbieri está de volta de suspensão. O time não teve folga e treinou neste domingo.

Domingo de trabalho! Bom dia, torcida vascaína! 😁💢 📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/nHgTnGkl2h — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 30, 2023

Gabriel Dias e De Lucca ainda estão no DM, portanto o Vasco desta segunda deve ser: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Andrey Santos; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Andrey Santos e Marlon Gomes, duas crias do Vasco, foram escalados para a Seleção Brasileira sub-20, mas estarão no jogo desta segunda.

Passado e presente

O passado e presente do Bahia farão a missão vascaína mais difícil. O tricolor ainda não venceu no Brasileiro e está na zona de rebaixamento. O time de Renato Paiva eliminou o Volta Redonda e se classificou na Copa do Brasil.

No retrospecto, foram 60 encontros entre os times do Rio e Bahia. São 24 vitórias para o Tricolor de Aço, 19 empates e 17 vitórias para o Vasco. No Brasileirão, Vasco e Bahia tem seis vitórias para cada lado e mais 9 empates em São Januário.

O jogo

Vasco e Bahia se encontrarão em São Januário, nesta segunda(01), às 20h. É o último jogo da terceira rodada. Nesta semana, no dia 06/01, o Cruzmaltino não deixa o Rio de Janeiro, pois tem clássico contra o Fluminense no Maracanã.