Vasco quer ‘bom senso’ para enfrentar o Santos no Maracanã

O Vasco segue com a intenção de utilizar o Maracanã em grandes jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe entrou em contato com os rivais de olho no duelo com o Santos, no dia 14, no estádio.

Sendo assim, o Vasco aguarda pelo ‘bom senso’ dos administradores para mandar o jogo diante do Peixe no Maior do Mundo, assim como foi contra o Palmeiras. A ideia é, em jogos de grande apelo, estar sempre utilizando o Maracanã.

Recentemente, o Governo do Rio de Janeiro renovou – pela sétima vez consecutiva – o Termo de Permissão de Uso (TPU) por 180 dias para a dupla Flamengo e Fluminense, fato que irritou os dirigentes vascaínos.”Pedimos para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo e pedir para que o jogo do Vasco contra o Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas, tenho certeza que nossa torcida lota o Maracanã”, afirmou o CEO do clube, Luiz Mello.

O Vasco entende que, pelo Maracanã ser do Governo Estadual, pode sempre utilizá-lo, quando não tiver jogos da dupla Fla-Flu. O clube quer entrar, inclusive, no circuito para assumir a concessão, se comprometendo a manter o calendário pré-agendado dos rivais.

De qualquer forma, a diretoria quer resolver diretamente com os clubes para não ter que ficar sempre acionando a Justiça. Mesmo assim, se não tiver a boa vontade dos rivais, esse caminho também não está descartado.

Dois meses longe da Colina

Se confirmado o confronto diante do Santos no Maracanã, o Vasco ficará pelo menoso dois meses sem utilizar São Januário. Assim, o clube vai utilizar o período sem jogos para melhorar as condições do gramado.Assim, o Vasco só retornaria a sua casa na 11ª rodada em confronto contra o Goiás.

Por não ser considerado uma partida de grande apelo, a diretoria prefere utilizar a Colina Histórica, já com um gramado reformulado. Neste período, o Vasco encara Fluminense e Flamengo, no Maracanã, além do Santos, e sai para enfrentar Coritiba, São Paulo, Fortaleza e Internacional.