Vasco quer investir até R$ 500 milhões em reforma de São Januário para receber 43 mil pessoas

O Vasco já começou a dar os primeiros passos em relação à reforma do estádio de São Januário. Desde a venda do clube para a 777 Partners, o projeto de transformar a Colina Histórica em uma arena moderna vem sendo debatido.

Com o potencial construtivo do projeto, o Vasco estuda financiamentos e já está em um estágio avançado para ter os recursos. A ideia é ter aporte de parceria sem trazer endividamento para o clube, atingindo a marca de quase R$ 500 milhões em fundos.

No confronto diante do Palmeiras, Josh Wander, CEO da 777 Partners, esteve no Maracanã e encontrou a presidente alviverde, Leila Pereira. Um dos assuntos debatidos foi o estádio nos moldes arena, como o time paulista possui com a Allianz e com a WTorre.

A administradora do estádio do Palmeiras, inclusive, já entrou no circuito como uma potencial parceira para ajudar no levantamento desse financiamento que o Vasco propõe.

Pensando nisso, o Vasco entrou em rota de colisão com Flamengo, Fluminense e Governo do Rio de Janeiro, de olho na concessão do Maracanã. Apesar de todas as propostas vascaínas, de manter o calendário dos rivais, o cruz-maltino ficou de fora do último TPU concedido por mais 180 dias.

Vasco se alinha com a Prefeitura

Em reunião na Prefeitura do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes e o presidente do Vasco, Jorge Salgado, as partes debateram o potencial construtivo do novo estádio vascaíno.

“A gente vem construindo uma relação muito boa com o prefeito Eduardo Paes. Nosso sonho é reformar São Januário. Cada vez que a gente vai lá, o assunto avança mais. Se tudo correr bem, vamos ter ótimas notícias até o início do segundo semestre”, contou Salgado ao canal “Wellington Campos FC”.

Salgado ainda confirmou que o aumento da capacidade, já pré-aprovada nas primeira reuniões com a Prefeitura, é essencial para acomodar os torcedores vascaínos, que estão lotando os jogos com mando da equipe.

São Januário está pequeno para a torcida do Vasco, a gente está deixando dinheiro na mesa. Nossos concorrentes estão jogando em estádios de 60, 70 mil pessoas. A gente tem um projeto que contempla uma arena de 43 mil lugares, que pode comportar jogos de Libertadores, com conforto e segurança para os torcedores e melhorias ao redor do estádio. O projeto prevê uma garagem subterrânea para mais de mil carros Jorge Salgado, presidente do Vasco

Reuniões sobre o CT Moacyr Barbosa

A 777 Partners também quer uma resolução sobre o CT Moacyr Barbosa, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isto porque o terreno foi cedido pela Prefeitura do Rio em 2019, mas os norte-americanos acreditam que precisam de mais segurança para fazer reformas.

A ideia da SAF vascaína é receber um aval jurídico da própria Prefeitura carioca para poder iniciar reformas no local, sem correr o risco de perder o terreno mais futuramente. Com isso, o CEO Luiz Mello assumiu a frente das negociações.

Na conversa realizada com Eduardo Paes, o assunto foi debatido e os comitiva vascaína saiu otimista após o diálogo com Paes, que, inclusive, é torcedor do Vasco declarado.