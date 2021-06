O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou durante a sessão remota desta terça-feira (29), ao Diretor-presidente da Energisa do Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes e Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos Ernani Fonseca, a instalação de um poste de transformador de 15 KVA para 30 KVA, na sede da associação do assentamento AGRIVERDE, município de Rio Verde-MS.

Para Vaz, a instalação de um transformador mais potente atenderá os anseios da comunidade além de resolver a problemática enfrentada pelos moradores locais. “O consumo de energia aumentou nos últimos anos prejudicando assim o funcionamento dos equipamentos que não estão preparados para alta demanda, resultando na troca urgente” explicou o parlamentar.

Vale ressaltar que a capacidade do transformador de energia elétrica do assentamento, não está sendo o suficiente para atender o consumo da comunidade. Está tendo oscilações na rede, causando a queima de aparelhos eletrônicos dos moradores.