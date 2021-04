Preocupado com a segurança dos pedestres, o deputado Antonio Vaz (Republicanos), solicitou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito uma instalação de faixa de travessia elevada na frente do Centro de Educação Infantil da Santa Casa. A reivindicação veio por meio dos pais, professores e colaboradores da Santa Casa de Campo Grande-MS, que procuraram o deputado, para um pedido de socorro, devido o perigo constante que correm ao atravessar a rua Rui Barbosa pois, os motoristas passam em alta velocidade quando o semáforo se abre e não dão preferência aos pedestres. Uma escola particular , que fica em frente, também sofre com o perigo constante.

Conforme o parlamentar, o morador Rodrigo Moraes é um dos responsáveis pela indicação, e reforçou que a população precisa de segurança no local, ressaltando que a instalação de uma faixa de travessia elevada irá reduzir a velocidade dos veículos, além de dar preferência na passagem dos pedestres. “Os acidentes de trânsito envolvendo pedestres em área urbana têm nos preocupado, a implantação de faixas para travessia de pedestres, diminuirá esses riscos, garantir a segurança das pessoas durante a travessia das vias, é função da faixa, por isso a importância dessa sinalização”, concluiu Vaz.