Vazamento de Gás GLP provocou a evacuação de funcionários do RH no Hospital Regional em Campo Grande. Uma funcionária avisou a manutenção após sentir um forte cheiro de gás. Os bombeiros foram acionados e constaram um vazamento no encanamento que faz a passagem do gás, foi feito o controle e hospital ficará responsável por fazer a manutenção.

Em nota o Hospital Regional confirmou o vazamento dizendo que o incidente fora controlado e não houve feridos.

“Houve um vazamento no primeiro andar, um cano rompeu em uma área que está em reforma, a brigada de incêndio do Hospital Regional fez as primeiras manobras para contenção do gás, e os bombeiros forma acionados para liberar a área. Uma empresa foi chamada para consertar a vazamento. A iluminação interna foi desligada para evitar faíscas”.