Um animal silvestre da espécie Mazama gouazoubira (veado-catingueiro) foi capturado por Policiais Militares Ambientais de Dourados, no quintal de uma residência, localizada no bairro Jardim Florida na cidade. A equipe foi acionada por um morador, de 39 anos, o qual informava que o animal havia aparecido em seu quintal e aparentava estar ferido.

Os Policiais foram ao local, efetuaram a captura do animal e o colocaram em uma caixa de contenção. O veado estava com ferimentos no pescoço e patas. Ele foi levado para atendimento no hospital veterinário da UNIGRAN em Dourados e, assim que estiver com a saúde estabilizada, será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.