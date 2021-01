BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na manhã desta quinta-feira (7) 2.000 maços de cigarros contrabandeados na BR-267. Os policiais abordaram um Chevrolet/Corsa, com placas de Presidente Epitácio/MS. Ao ser parado, o motorista confessou que transportava caixas de cigarro contrabandeado no porta-malas do veículo. O automóvel e a mercadoria foram encaminhados para a Receita Federal local.