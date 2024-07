Veículo com produtos ilegais é apreendido pelo DOF em Maracaju

DOF apreendeu Ford Fiesta juntamente com celular e perfumes MS-164 em Maracaju. Os militares deram a ordem de parada ao motorista. Ele que reside em Santa Terezinha do Itaipu/PR, disse que foi contratado para pegar o veículo com os produtos ilegais em Nova Itamarati e levá-los até Maracaju. Foram apreendidos 44 celulares de marcas variadas e 18 unidades de perfumes.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo somado e estimado ao crime foi de R$ 111 mil.