CORONEL SAPUCAIA-MS (Correspondente) – Em decorrência da Operação Hórus pela SEJUSP/MS e pela SEOPI na manhã desta sexta-feira (11), a PMR apreendeu na MS-165 776,5 kg de maconha, sendo 70,5 de skank, além de recuperar veículo com registro de roubo/furto do estado de São Paulo.

Ao dar ordem de parada ao veículo GM/Vectra, com placas de Cardoso/SP, não foi obedecida, empreendendo em fuga sentido à Paranhos. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o veículo acabou furando um dos pneus, entrando em um matagal. O autor se evadiu a pé do veículo, tomando rumo à Capitan Bado/PY. Até o momento o autor não foi localizado. Em vistoria ao automóvel, foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes. Em checagem aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo havia registro de roubo/furto do estado de São Paulo datado do dia 08/09/2020.

Diante dos fatos, o veículo com as drogas foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Município.