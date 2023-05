Veículo da Prefeitura de Bataguassu colide em anta na BR-163

Um veículo da Prefeitura de Bataguassu bateu numa anta na MS-040. O veículo seguia com três ocupantes quando o animal atravessou a pista ocasionando a morte do motorista Jhonny Roberto de Sant Ana Siqueira, de 38 anos.

Com o impacto o animal foi jogado para o outro lado da via sendo atingido por uma van, que seguia sentido Campo Grande. A van parou na vegetação às margens da pista. Os ocupantes do carro da prefeitura não sofreram ferimentos graves mas foram levados ao hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.