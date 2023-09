O Veículo Sedan Branco Oficial da Prefeitura de Corguinho foi flagrado estacionado em em cima da faixa de pedestre na rua 13 de maio, em frente a Santa Casa em Campo Grande. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar em cima da faixa de pedestres é infração grave sujeita a multa de R$ 195,23. Além da remoção do veículo do local.