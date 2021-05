Maracaju (MS), 20 de maio – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de ontem, um veículo Ford Fiesta carregado com 1500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, no município de Maracaju.

Os militares perceberam o momento em que o condutor do Fiesta, que seguia em direção à cidade de Maracaju, parou bruscamente, desligou os faróis e retornou em alta velocidade para a cidade de Ponta Porã. Após uns três quilômetros, os policiais localizaram o veículo avariado em uma ribanceira. Condutor e passageiro fugiram para uma plantação de milho e não foram localizados.

A viatura Guincho do DOF esteve no local, em apoio, e rebocou o Ford Fiesta até Dourados, onde a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior agendamento e entrega na Receita Federal, em Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.