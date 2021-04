Amambai (MS), 22 de abril – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de hoje, um veículo Nissan Sentra, de cor prata, carregado com 153 quilos de maconha e 8 quilos de skank. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-156, no município de Amambai.

Os militares abordaram, inicialmente, condutor (32) e passageira (21) do veículo HB20 de cor preta, que seguia no sentido Amambai/Caarapó. Logo em seguida o condutor do veículo Nissan Sentra desobedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu, em alta velocidade no sentido Caarapó. Por alguns quilômetros o condutor do Sentra conduziu o veículo pela contramão de direção, até tentar a fuga por uma plantação de milho. O veículo atolou em uma curva de nível foi quando o homem, de 27 anos de idade, foi preso.

Ele disse que foi contratado para pegar o veículo já carregado em Ponta Porã, para entregá-lo na cidade de Porto Alegre (RS). O casal abordado fazia o serviço de ‘batedores de estrada’. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde as três pessoas permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.