Ponta Porã (MS), 19 de abril – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de ontem, um veículo Renault Logan carregado com 80 quilos de maconha. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Ponta Porã.

Os militares receberam a informação de que, em um hotel da cidade, um veículo estaria no estacionamento carregado com entorpecente. O veículo de cor prata foi localizado no estacionamento. Os dois hospedes que chegaram no Renault Logan acompanharam a vistoria policial, onde os 80 quilos da droga foram localizados em compartimentos ocultos. Os homens disseram que foram contratados para entregar o entorpecente na cidade de Brasília. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.