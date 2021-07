Maracaju (MS), 15 de julho – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na madrugada desta quinta-feira uma camionete Mitsubishi L200 Triton de cor cinza, com placas falsas de Campo Grande (MS) e registro de roubo ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 2020.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-164, área rural do município de Maracaju.

Os militares visualizaram a caminhonete em uma plantação de milho. O entorpecente estava distribuído em 92 volumes prensados, com peso total de 76 quilos. Foram realizadas buscas nas imediações, porém, nenhuma pessoa localizada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.