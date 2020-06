DOURADOS-MS (Correspondente) – Policias da DEFRON no âmbito da Operação Hórus/MS apreenderam na MS-164 três veículos carregados com diversos produtos oriundos do Paraguai, tais como relógios, roupas, armações de óculos, acessórios para celulares e eletrônicos diversos. Os carros apreendidos são: 01 Fiat Palio Wekeend, ano 2013; 01 Vw/Gol, ano 2009; e 01 Fiat Palio Wekeend, ano 2013. Todos os três automóveis possuíam placas do estado de São Paulo. Todos os produtos apreendidos foram encaminhados para a sede da Receita Federal do de Ponta Porã/MS.

Somente nesta ação, os policiais estimam um prejuízo de R$ 15.000,00 em mercadorias apreendidas, além da apreensão dos veículos, que somados valem cerca de 90.000,00, totalizando um prejuízo total de 100.000,00 para o crime organizado.