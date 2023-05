Veja a tabela do Campeonato Brasileiro após a quinta rodada; Botafogo segue na liderança

Três jogos encerraram a quinta rodada no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (11). Foram eles:

Com a vitória sólida em casa, o Botafogo retomou a liderança que o Palmeiras pegou provisoriamente na véspera, após golear o Grêmio. O Alvinegro tem 15 pontos em cinco jogos, com 100% de aproveitamento.

Por outro lado, o Corinthians flerta com a zona de rebaixamento. O time de Vanderlei Luxemburgo, que ainda não venceu em seu retorno, aparece em 16º, uma posição acima do Z4, mas com os mesmos pontos do Cuiabá, que abre a zona.

Veja a tabela atualizada do Brasileirão: