Veja como votaram os deputados de MS no PL que propõe tornar crime a discriminação de políticos

Com 252 votos favoráveis e 163 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 14, o Projeto de Lei (PL) 2720/23 que tipifica crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. O projeto é de autoria da deputada federal Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

O projeto lista alguns dos cargos que seriam considerados de pessoas politicamente expostas: chefes do Executivo (presidentes, governadores e prefeitos e todos os vices), ministros, assessores, membros de todo o Poder Judiciário do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, vereadores e deputados, dirigentes de partidos políticos e militares.

Todos continuam sendo considerados pessoa politicamente exposta mesmo cinco anos após deixarem de exercer suas funções.

Entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul, dois votaram a favor do projeto e quatro foram contrários. Confira os votos dos deputados sul-mato-grossenses:

Favorável

Vander Loubet (PT)

Camila Jara (PT)

Contra

Marcos Pollon (PL)

Luiz Ovando (PP)

Beto Pereira (PSDB)

Dagoberto Nogueira (PSDB)