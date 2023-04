Veja imagens do NBA Park, parque temático oficial inaugurado em Gramado (RS)

O parque temático oficial NBA Park foi inaugurado nesta quarta-feira (19/04) em Gramado, Rio Grande do Sul. A ação, inédita no mundo, é um presente para um país que é fã da liga norte-americana de basquete.

O Brasil é um dos principais mercados da NBA. Segundo o último levantamento do IBOPE, são aproximadamente 45 milhões de fãs da liga.

A área total do complexo é de 4 mil metros quadrados e recheado de atrações. Restaurante com comidas temáticas, museu, fotos, telões e, claro, ativações para testar suas habilidades no basquete.

O NBA Park também possui a maior loja da América Latina de produtos licenciados. Pocket show, interação com mascotes, espaço kids e cafeteria também estão entre as atrações da casa.