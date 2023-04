Veja os melhores momentos de Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño pela Libertadores

O Palmeiras encontrou sua primeira vitória nesta edição da Libertadores ao vencer o Cerro Porteño, por 2 a 1, no Morumbi. Apesar do triunfo, o zagueiro Gustavo Gómez admitiu a atuação abaixo dos mandantes durante o primeiro tempo.

Ainda aos quatro minutos de jogo, o Palmeiras viu Bobadilla colocar o Cerro Porteño à frente no placar. Segundo Gómez, o gol cedo desorganizou o time de Abel Ferreira, que só se reencontrou na segunda etapa.

“Não entramos bem no jogo, os primeiros 15 minutos, tomamos o gol muito rápido e ficamos um pouco desorganizados, mas no segundo tempo arrumamos o time e conseguimos uma justa virada”, analisou o capitão do Palmeiras, à transmissão.

“É isso que vem mostrando a Libertadores, não tem muito favoritismo, cada jogo é muito difícil, sabíamos que o Cerro estava num momento muito bom, mas conseguimos a vitória em casa que vai nos ajudar a ir melhorando”, finalizou o zagueiro.

O Palmeiras, agora, se foca nos próximos compromissos pelo Brasileirão e Copa do Brasil antes de voltar a jogar pela Conmebol Libertadores. Neste domingo, o Verdão encara o Vasco, às 16h (de Brasília), no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.