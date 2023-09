Veja os nomes cotados para assumir a PGR após saída de Augusto Aras

O mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) chega ao fim nesta terça-feira (26).

Três nomes são cotados para a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Paulo Gonet

Antonio Carlos Bigonha,

e Aurélio Virgílio Veiga Rios

Enquanto não houver a nomeação, a PGR será comandada pela subprocuradora-geral da República Elizeta Ramos, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF). O novo procurador-geral só deve ser definido após a cirurgia que o presidente fará no quadril na próxima sexta-feira (29).

A lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) não deve ser seguida por Lula.

A lista é composta por: