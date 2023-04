Veja quais são as 10 contratações mais caras do futebol

Com valores que chegam a 222 milhões de euros, as transferências de jogadores movimentam o mercado esportivo e despertam a atenção do público.

Nomes como Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo aparecem entre as contratações mais caras do futebol.

As movimentações de compra e venda dos jogadores são processos comuns no futebol, mas algumas dessas transferências se destacam pelos valores.

Entre as 10 transações mais caras, Neymar ocupa o topo da lista como a maior contratação do futebol atual. Confira detalhes da transferência e conheça a lista completa.

Quais são as contratações mais caras do futebol?

Com um mercado cada vez mais movimentado e competitivo, o futebol tem alcançado números.

Segundo o relatório Raio-X do Mercado, desenvolvido pela CBF, as negociações envolvendo clubes ou jogadores brasileiros chegaram a R$2,2 bilhões em 2021.

Na lista das 10 contratações mais caras da história do futebol, aparecem dois jogadores brasileiros. São eles:

1. Neymar

No topo da lista das contratações mais caras do futebol, está o nome de um jogador brasileiro: Neymar Jr.

A transferência que garantiu a Neymar o primeiro lugar entre as movimentações de maior valor levou o jogador do Barcelona para o Paris Saint-Germain (PSG). O processo foi negociado por 222 milhões de euros.

A transação aconteceu em 2017 e quebrou o recorde mundial no momento da transferência, sendo a única a ultrapassar a marca de 200 milhões de euros até hoje.

Jogando na posição de atacante, Neymar conquistou 12 títulos ao lado do PSG desde que foi contratado, somando seis temporadas em atividade pelo clube.

2. Kylian Mbappé

Finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa, Kylian Mbappé chamou a atenção na Copa do Mundo de 2022 como artilheiro do torneio, mas essa não foi a primeira vez que seu talento ganhou destaque no universo do futebol.

Em 2017, o jogador foi transferido do Monaco para o Paris Saint-Germain em uma negociação de 180 milhões de euros, alcançando assim o segundo lugar entre as contratações mais caras da história do futebol.

Antes de ser oficialmente contratado pelo clube, Mbappé jogou por um ano ao lado do PSG por empréstimo do Monaco.

Além de ser uma das maiores contratações do futebol, a transferência também conquistou o recorde de jogador sub-20 mais caro no momento da contratação – Mpappé tinha 18 anos na época.

3. Ousmane Dembélé

A terceira maior contratação do futebol mundial é do jogador francês Ousmane Dembélé. Por 140 milhões de euros, o ponta direita foi vendido do clube alemão Borussia Dortmund para o Barcelona.

Essa negociação aconteceu em 2017, quando Dembélé tinha 20 anos. O jogador segue no Barcelona, com contrato previsto para terminar em 2024.

4. Philippe Coutinho

O segundo jogador brasileiro entre as contratações mais caras do futebol é Philippe Coutinho. Nascido no Rio de Janeiro e integrante da seleção brasileira, Coutinho entrou para a lista de transferências mais caras atuando no futebol europeu.

Em 2018, o meia foi contratado pelo Barcelona em negociação com o Liverpool. A transferência registrou 135 milhões de euros.

Desde 2022, Coutinho atua no clube inglês Aston Villa FC, com quem tem contrato até 2026.

5. João Félix

O jogador português João Félix também aparece entre as transferências mais caras do futebol, com uma transação no valor de 127 milhões de euros.

A negociação aconteceu com o clube português Benfica, que vendeu o jogador para o time espanhol Atlético de Madrid por esse valor em 2019.

Hoje, Félix joga pelo Chelsea FC por empréstimo que deve durar até o final da temporada de 2023, em junho. No Atlético de Madrid, o contrato do atacante está previsto para terminar em 2027.

6. Enzo Fernández

O jogador argentino Enzo Fernández é uma das contratações mais caras do futebol registradas atualmente. Em 2023, o meia foi vendido para o Chelsea por 121 milhões de euros.

Fernández jogava pelo Benfica, clube pelo qual atuou por cerca de um ano antes de partir para o time inglês.

A contratação aconteceu depois da Copa do Mundo de 2022, quando o jogador se destacou pelo seu desempenho na seleção argentina, que resultou no prêmio de Melhor Jogador Jovem pela Fifa ao final do torneio.

7. Antoine Griezmann

Antoine Griezmann é a posição entre as 10 transferências mais caras, com uma negociação no valor de 120 milhões de euros entre o Atlético de Madrid e o Barcelona.

O jogador francês foi vendido ao Barcelona em 2019, mas voltou para o Atlético de Madrid por empréstimo na temporada de 2022.

Após esse período de empréstimo, o time oficializou a nova contratação de Griezmann, concluindo a transferência do Barcelona para o Atlético.

8. Jack Grealish

Com uma operação de pouco mais de 117 milhões de euros, o jogador Jack Grealish é a oitava posição do ranking. A transferência aconteceu em 2021, entre dois clubes ingleses.

Grealish foi vendido pelo clube Aston Villa para o Manchester City, com quem tem contrato até 2027.

9. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo também aparece entre as contratações mais caras do futebol com uma transferência de 117 milhões de euros.

A operação aconteceu em 2018, quando o jogador português foi vendido do clube espanhol Real Madrid para o italiano Juventus.

Depois de algumas temporadas no Juventus, Cristiano foi transferido para o Manchester United em 2021. Hoje, o jogador está no Al-Nassr FC, clube da Arábia Saudita.

O jogador fechou contrato com o Al-Nassr por duas temporadas, com o maior salário da história do futebol.

10. Eden Hazard

O jogador belga Eden Hazard fecha a lista de contratações com uma operação de 115 milhões de euros, realizada entre Chelsea e Real Madrid.

Hazard foi do time inglês para o Real Madrid em 2019 e lá permanece até hoje. O contrato do jogador com o clube espanhol está previsto para terminar em 2024.

As contratações mais caras do futebol brasileiro

No cenário mundial, grande parte das operações de maior valor acontecem no futebol europeu, mas no Brasil as negociações também ganham destaque dentro do mercado da bola.

Alguns jogadores brasileiros aparecem entre as contratações mais caras do futebol mundial, mas alguns nomes diferentes surgem quando o assunto envolve transações realizadas para clubes nacionais.

No topo da lista, está Gerson, que marca uma das principais movimentações dos times brasileiros para a temporada de 2023.

Estão entre as transferências mais caras do futebol brasileiro:

Gerson : em transferência do clube francês Olympique de Marselha para o Flamengo, Gerson foi vendido por R$92 milhões em 2023;

: em transferência do clube francês Olympique de Marselha para o Flamengo, Gerson foi vendido por R$92 milhões em 2023; Pedro dos Santos : Pedro foi transferido do time italiano Fiorentina também para o Flamengo por R$87 milhões em 2020;

: Pedro foi transferido do time italiano Fiorentina também para o Flamengo por R$87 milhões em 2020; Everton Cebolinha : o ponta esquerda foi vendido do clube português Benfica para o Flamengo em 2022, em uma operação que custou R$87 milhões;

: o ponta esquerda foi vendido do clube português Benfica para o Flamengo em 2022, em uma operação que custou R$87 milhões; Gabriel Barbosa : em 2019, Gabriel foi transferido do clube italiano Internazionale para o Flamengo, por R$78,6 milhões;

: em 2019, Gabriel foi transferido do clube italiano Internazionale para o Flamengo, por R$78,6 milhões; Giorgian De Arrascaeta : o jogador uruguaio foi vendido do Cruzeiro para o Flamengo em 2019 pelo valor de R$63,7 milhões;

: o jogador uruguaio foi vendido do Cruzeiro para o Flamengo em 2019 pelo valor de R$63,7 milhões; Carlos Tévez : o argentino Tévez foi transferido do Boca Juniors para o Corinthians por R$60,5 milhões, em uma transação que marcou a história do futebol em 2005;

: o argentino Tévez foi transferido do Boca Juniors para o Corinthians por R$60,5 milhões, em uma transação que marcou a história do futebol em 2005; José Manuel López: em 2022, o Palmeiras pagou R$50,5 milhões para o time argentino Lanús para garantir a transferência de Flaco López.

Quem são os jogadores mais caros do mundo atualmente?

No início de 2023, a ferramenta de análises de dados Football Benchmark apresentou um ranking com os jogadores mais bem avaliados no mundo.

Seguindo no cenário mundial, apenas um brasileiro se destaca nessa lista: Vini Jr., que aparece na quarta posição, com avaliação de R$800 milhões.

A Espanha se destaca entre as principais ligas europeias, com quatro jogadores presentes no top 10 do ranking.

Com valores avaliados em euro, os jogadores mais caros são:

Kylian Mbappé, do PSG: 210 milhões;

Erling Haaland, do Manchester City: 178 milhões;

Jude Bellingham, do Borussia Dortmund: 147 milhões;

Vinícius Júnior, do Real Madrid: 146 milhões;

Phil Foden, do Manchester City: 139 milhões;

Jamal Musiala, do Bayern de Munique: 125 milhões;

Pedri, do Barcelona: 123 milhões;

Gavi, do Barcelona: 123 milhões;

Federico Valverde, do Real Madrid: 103 milhões;

Bukayo Saka, do Arsenal: 98 milhões.

