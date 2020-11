O velório de Maradona foi estendido em três horas por medo de protestos. Milhares de pessoas estão à espera para poderem dar o último adeus ao craque argentino Diego Maratona faleceu2 na quarta-feira (25) vítima de uma parada cardiorrespiratória. Segundo as autoridades locais um milhão de pessoas é esperado para passar por ali.

Maradona está sendo velado na sede do governo argentino que começou por volta das 6 horas desta quinta-feira (26). Num primeiro momento foi reservado a cerimônia aos familiares e amigos próximos e depois os portões foram abertos ao público e fãs do jogador. O caixão do ídolo argentino foi coberto com a bandeira do país e a camiseta do Boca Juniors, time pelo qual se consagrou.