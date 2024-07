Vem aí o treinamento “Seja um Encantador de Clientes!”

Em um mercado cada vez mais competitivo, a excelência no atendimento ao cliente se tornou um diferencial crucial para as empresas que desejam se destacar e conquistar a lealdade de seus consumidores. Proporcionar experiências positivas e memoráveis não apenas satisfaz as expectativas dos clientes, mas também os transforma em verdadeiros defensores da marca, contribuindo para o crescimento e a reputação da empresa.

Objetivos do treinamento:

Desenvolver Habilidades de Atendimento ao Cliente;

Promover a Excelência no Atendimento;

Aumentar a Satisfação e a Fidelização;

Desenvolver a Capacidade de Encantamento;

PALESTRANTE:

Adelaido Luiz Spinosa Vila é empresário, professor, consultor e especialista em varejo, que atualmente ocupa a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande. Foi Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande.

Graduado em História

Pós-graduado em técnicas de pesquisa científica

Especialização em gestão de Pessoa/Micro e Pequenas Empresas

MBA em Varejo Físico e Online pela Usp/Esalq.

Data do treinamento: 16 de julho de 2024

Horário: 18h45

Local: Auditório CDL CG | Rua Antônio Corrêa – 417 – Jd. Monte Líbano

Inscrições e valores:

Associados: R$40,00

Não Associados: R$60,00

Participantes do DLI: Terão direito a 4 (quatro) ingressos cortesia

Inscreva-se pelo whatsapp: https://api.whatsapp.com/send/?phone=5567999060055&text=Desejo+me+inscrever+no+treinamento+%22Seja+um+Encantador+de+clientes%22+da+FCDL-MS&type=phone_number&app_absent=0

Realização: FCDLMS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul)

Apoio: CDLCG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande)