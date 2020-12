A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul preparou ações da campanha Turista Responsável para finalizar o ano de 2020 em aeroportos brasileiros. Intitulada “Vem, mas vem de máscara!”, a campanha pretende chamar a atenção dos turistas à consciência de viajar com responsabilidade, e com os devidos cuidados, para não contribuir com o aumento da pandemia de coronavírus.

Nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Viracopos, em Campinas, será veiculado um vídeo de 45 segundos da campanha Turista Responsável “Vem, mas vem de máscara!”. Quem estiver no aeroporto de Brasília (DF) também poderá conferir o vídeo, porém com 15 segundos, e a expectativa é impactar cerca de 1,4 milhão de pessoas só na capital Federal. A ação foi iniciada neste mês de dezembro e tem previsão de término no início de fevereiro de 2021.

Já no aeroporto de Campo Grande, a ação acontece com a entrega de cerca de 1.500 máscaras com a logomarca “Isto é Mato Grosso do Sul” durante os voos de maior fluxo, nos próximos dias 29 e 30 de dezembro e haverá painéis sobre a campanha Turista Responsável: ‘Vem, mas vem de máscara!’ nos setores de embarque e desembarque.

Além da ação nos aeroportos, foi criada uma cartilha para compartilhamento com sua família, amigos, clientes e com todos que querem vir para Mato Grosso do Sul aproveitar, com responsabilidade, tudo o que a natureza tem a oferecer. Para fazer o download da cartilha “Vem, mas vem de máscara!” é só clicar no link: https://bit.ly/3rbEOsv

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, explica que a mensagem da campanha é para todos que precisam ou querem viajar e relaxar. “Os destinos já estão fazendo sua parte e adotando os protocolos de higienização, mas também precisam de Turistas Responsáveis. Para curtir melhor a viagem e para a segurança de todos, turistas e locais, além de trazer na mala muita responsabilidade, a Fundação de Turismo pede que todos sigam as orientações oficiais de saúde: lavar as mãos com frequência, manter distanciamento, ficar atento aos decretos locais, evitar aglomerações e ter sempre à mão álcool em gel e, claro, a máscara”, finaliza.