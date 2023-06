Vem por aí – Igor Malheiro investe em projeto autoral

A música esteve sempre presente na vida do músico e compositor Igor Malheiro. O jovem é promessa de nova revelação no sertanejo do Estado, e está investindo em trabalhos de própria autoria, que estão no forno, prestes a serem lançados agora em Julho na Capital.

Com belas composições, Igor está na fase final de um projeto que promete atrair novos fãs e consolidar sua carreira dentro e fora do Estado. Tanto canções que falam do MS como baladinhas românticas que já encantam as fãs.

Filho de cantor, ele também contou com a influência da mãe que também cantava e tocava em um Coral da igreja no interior do Estado que frequentavam, sempre atento e presente Igor arriscava tocar pandeiro no coral e logo em seguida mostrou o talento com o dom de compor.

A composição chegou em sua vida aos 14 anos, quando ganhou um concurso de poesia e desde lá, pegou gosto e escreveu belas letras.

Hoje o foco são shows, parcerias e dando o ponta pé com os trabalhos autorais. Seu lançamento é o “Pele na pele”, que promete alavancar este momento da carreira e apresentá-lo ao grande público.

Novos trabalhos em breve serão anunciados, mas com a mesma pegada sertaneja presente no clipe que envolve a quem curte o estilo musical. Os clipes impecáveis contam com a produção e direção de Valdec e Afonso Jandre. A carreira conta com Saul Steil Jr empresariando esta nova fase do jovem que com talento em suas composições promete alçar novos voos.

Para conhecer melhor e já ouvir alguns sucessos acessem @igormalheirooficial