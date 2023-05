Vendas de máquinas agrícolas sobem 38,4% em março ante fevereiro, diz Fenabrave

No total, 6,2 mil unidades foram entregues a produtores rurais no terceiro mês do ano, o que representa uma alta de 38,4% frente a fevereiro, um mês mais curto.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de automóveis, representa revendedores de equipamentos usados no campo.

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço dos automóveis, divulgado hoje pela associação com dados já relativos a abril.

Ao comentar o resultado, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, considerou que o setor mostrou “boa recuperação” após um primeiro bimestre de ajuste. “As boas perspectivas para o agronegócio mantêm as expectativas positivas à venda de equipamentos do campo. Vamos aguardar os resultados da Agrishow”, disse Andreta Jr., referindo-se à feira do agronegócio que acontece esta semana em Ribeirão Preto, no interior paulista.

No acumulado do primeiro trimestre, as vendas de máquinas agrícolas somaram 14,1 mil unidades, praticamente repetindo (alta de 0,1%) o volume registrado no mesmo período do ano passado.