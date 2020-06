O serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, visa espalhar inseticidas que atingem os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno. E nesta Quinta-feira (25), conforme programação, a borrifação passara pelos seguintes bairros: Aero Rancho, Autonomista, Centro Oeste, Guanandi, Los Angeles, Lageado, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Vila Popular, Rita Vieira, Santo Amaro, Tiradentes e Jardim Veraneio. Como é de praxe, o período de aplicação do veneno acontece no período das 16 horas às 22 horas,

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a abrir portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do veneno entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

Informa que, em caso de chuva ou vento forte, o serviço poderá ser adiado, ou até mesmo cancelado, uma vez que esses eventos fazem com que o inseticida lançado perca a eficácia