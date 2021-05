O começo do treino classificatório de hoje (1) para a 3ª etapa do Mundial de Fórumula-1, que acontecerá neste domingo (2), em Portugal, começou com homenagens ao tricampeão mundial de Fórmula-1, o brasileiro Ayrton Senna, morto há exatos 27 anos. Um painel localizado na linha de chegada estampava, em português, a frase “Obrigado Senna”.

Mas as disputas também foram marcadas por forte vento e uma pista escorregadia que complicou os pilotos em Portimão. Diante disso, alguns pilotos fugiram da rotina e fizeram duas voltas rápidas seguidas para um melhor aquecimento dos pneus. O piloto finlandês Vatteri Bottas (Mercedes) garantiu a pole positions para o GP, com o tempo de 1m18s348; O piloto inglês e atual campeão mundial, Lewis Hamilton, da Mercedes, garantiu a segunda posição com tempo de 1min18s355, e Max Verstappen, da Red Bull, com tempo de 1min18s746 fica em terceiro no grid de largada. A prova começa às 11 horas (horário de Brasília) e terá transmissão da Band.

CLASSIFICAÇÃO: L. Hamilton (Mercedes) lidera com 44 pontos e duma vitória, e dois pódios, em segundo está M. Verstappen (Red Bull) com 43 pontos, uma vitória e dois pódios e a terceira posição é ocupada L. Norris (McLaren), que tem 27 pontos