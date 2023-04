Veracel abre oportunidades em diversas áreas, inclusive estágio

A Veracel Celulose está com seleção aberta para diversas vagas na companhia. Os postos de trabalhos são para Eunápolis (BA). As inscrições seguem até 27 de abril. Abaixo, mais informações sobre cada posto de trabalho.

Há vagas para viveirista florestal, algumas destinadas exclusivamente para mulheres. O cargo possui as seguintes responsabilidades e atribuições:

Efetuar coleta de estacas, estaqueamento, retirada de mudas das caves, raleamento, toaletes e seleção, por meio de procedimentos operacionais pré-definidos, para desenvolvimento de mudas com alto padrão de qualidade;

Recolher bandejas e tubetes da área para melhor organização do ambiente de trabalho;

Fazer a seleção de tubetes e enchimento das bandejas, para que possam ser esterilizados em água quente e ser enchidos com substratos;

Realizar a limpeza das casas de vegetação para a retirada de algas, resíduos e possíveis agentes patogênicos, promovendo a sanidade desse ambiente;

Realizar a limpeza dos pisos, galpões e corredores de trabalho, utilizando lavadora de alta pressão, para a retirada de lodo e resíduos, a fim de evitar pisos escorregadios.

Já a vaga de analista de Contratos Sênior possui as seguintes responsabilidades e atribuições:

Participar ativamente da elaboração de escopos de contratação de serviços e materiais apoiando as áreas contratantes;

Participar ativamente dos processos de contratação avaliando e sugerindo cláusulas de performance dos contratos;

Conduzir reunião com gestores e fornecedores;

Elaborar e acompanhar indicadores de performance dos contratos (KPIs e SLAs);

Elaborar e propor novos modelos de contratação (drivers, fórmulas e paramétricas de formação de preços);

Elaborar e monitorar modelos para avaliação de performance de fornecedores (matriz de performance, risco socioambiental e índice de qualificação);

Projetar inflação interna dos contratos;

Analisar a aderência da inflação interna ao mercado e possíveis oportunidades, rupturas, desequilíbrios e/ou pleitos;

Zelar para que o início da prestação de serviços/entrega de material e de seu término estejam rigorosamente cobertos pela vigência do contrato.

Será considerado um diferencial contar com:

Inglês Intermediário

Experiências em Gestão de Contratos e Projetos de Melhoria;

Experiências em áreas operacionais (Florestal e/ou Industrial);

Por fim, a Veracel está em busca de estagiários de nível superior. Podem se inscrever estudantes que estejam cursando as seguintes graduações: Administração, Economia, Ciências Contábeis, Análise Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Sistemas da Informação, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Produção, Engenharia Química, Agronomia, ou áreas correlacionadas.

Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas na companhia: Custos e Orçamentos, Sistemas TI, Planejamento Florestal, Infraestrutura TI, Produção Mudas, Produção Celulose, Segurança da Informação, Colheita Florestal.

As vagas possuem as seguintes responsabilidades e atribuições:

Apoiar no desenvolvimento e projetos da área;

Suportar às atividades básicas da área;

Desenvolver na prática os conhecimentos teóricos adquiridos;

Será considerado um diferencial contar com cursos complementares na área de formação do estudante.

É preciso ter disponibilidade para estágio de 30 horas semanais, das 8h às 15h. O estágio possui duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

O processo seletivo será promovido em alinhamento com os pilares de Diversidade e Inclusão da Veracel. Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência. Para mais informações sobre cada vaga, basta clicar nos links indicados abaixo.

Inscrições até o dia 27 de abril pelo portal de Carreiras da Veracel. Acesse aqui.

A empresa oferece salários compatíveis com o mercado, além de benefícios como assistência médica, assistência odontológica, Cesta de Natal, previdência privada, programa de remuneração variável, programa de treinamentos, seguro de vida e vale-alimentação, entre outros.

A Veracel faz parte do ranking de melhores lugares para trabalhar da Bahia, de acordo com a consultoria global Great Place to Work – GPTW. Acesse nosso site e saiba mais sobre a empresa!