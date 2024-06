Verdão anuncia contratação do meia atacante Maurício, ex-Inter

Palmeiras anuncia contratação para 2024 o meia-atacante Maurício, de 23 anos, que estava no Internacional. Ele assinou contrato válido por cinco anos e foi anunciado hoje (27) e poderá atuar a partir da 17ª rodada do Brasileirão, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências.

O Verdão vai pagar 10,5 milhões de euros; R$ 62,1 milhões na cotação atual e ficará com 80% dos direitos econômicos. O Internacional manteve 5%, enquanto o Desportivo Brasil-SP continuará com outros 15%.

O Palmeiras adquiriu os direitos da seguinte forma: 45% do Internacional, 25% do Cruzeiro, 5% do Desportivo Brasil e 5% do próprio Maurício.