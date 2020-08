Depois de espantar a zebra com vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no estádio Allianz Parque neste domingo, o técnico Wanderley Luxemburgo disse que seu time foi melhor em campo e merece estar na final do Campeonato Paulista. Mas Luxa afirma categoricamente que o pior pecado para de uma equipe é jogar com medo do Corinthinas. Eele explicou que “O Corinthians é um grande clube, mão é fácil ganhar deles. Mas jamais você não pode ter medo de jogar contra o Corinthians. Aqui ou lá. Tem que saber que o Palmeiras é um clube grande, de tradição. Quem joga no Palmeiras deve estar preparado para partidas decisivas contra o Corinthians, São Paulo, Flamengo”, disse Luxa.

No jogo de ontem, o Palmeiras venceu com gol marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, por Patrick de Paula, após finalização da intermediária, a bola desviou em um zagueiro da Ponte Preta. Foi oitava vitória do Verdão no atual campeonato e, agora, no computo geral é detentor da melhor campanha com 28 pontos, índice de aproveitamento de 66,66%.

A melhor campanha dá o direito ao Verdão de fazer o jogo decisivo em casa, diante do Corinthians. O primeiro confronto será na próxima quarta-feira no Itaquera e o segundo jogo acontecerá no Allianz