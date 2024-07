Verdão vence clássico no Allianz Parque, e afunda o Corinthians pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras na etapa final vencer o Timão com os gols de Fabinho e Vitor Reis. Raphael Veiga se estranhou com Rodrigo Garro aos 17 minutos do segundo tempo e foi expulso, mas nem com um a mais o Corinthians conseguiu reagir.

António Oliveira está com o cargo de técnico ameaçado e corre o risco de demissão. O Corinthians está na vice lanterna do campeonato.