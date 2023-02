O vereador André dos Anjos, o Andrezão (PSDB) de Chapadão do Sul, sofreu um acidente na última terça-feira (23) de Carnaval no sítio do cunhado onde passava o ferido em Cassilândia. “Andrezão” após o grave acidente com uma queda de rês metros de uma cachoeira no município segue no Hospital Municipal. O parlamentar usará uma prancha para sair da cama e iniciar a volta para Chapadão do Sul. A mobilidade ainda está comprometida após o deslocamento do braço esquerdo na queda.

Seu carro ficou atolado no local do acidente onde tentava ajudar o cunhado a religar a água. Com o excesso de chuvas a represa estourou na parte alta da Serrinha, na região da UEMS e a água veio arrastando tudo pelo caminho. A propriedade ficou sem água potável e estrada. A prefeitura de Cassilândia está fazendo a manutenção nesta quarta-feira (22) da via para normalizar o tráfego de veículos..

Devido ao feriado de Carnaval, a Câmara de Chapadão do Sul antecipou a sessão desta semana para a última quinta-feira (16), mas os demais setores retomam o atendimento na tarde de hoje.