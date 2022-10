O vereador Beto Avelar (PSD) se reuniu nesta semana com a prefeita Adriane Lopes e um grupo de trabalho que tem como objetivo melhorar a saúde na região do Indubrasil. Junto com a psicóloga e gerente da USF Indubrasil, Ediomar Silveira, o líder comunitário e conselheiro distrital, Celso Laureano, e a coordenadora de conselho local e conselheira municipal, Marinalva Roque, o grupo discutiu sobre as principais ideias, apresentou soluções e uma série de alternativas para a área da saúde. “Esse é um trabalho em conjunto que é discutido com a comunidade e envolve todos os profissionais da unidade de atendimento e a população com a finalidade de buscar a construção de melhorias na saúde da região do Indubrasil. Nossa prefeita tem atenção especial para as ideias que vem da comunidade, abre o gabinete para a participação do povo e coloca a saúde como prioridade. Temos a certeza e a confiança que muita coisa vai melhorar na gestão da prefeita Adriane Lopes”, destaca o vereador Beto Avelar. O encontro também foi importante para a entrega de um projeto da gerente da USF Indubrasil, Ediomar Silveira, além de pedidos de obras na comunidade, reformas e aprimoramento dos serviços de saúde à comunidade local.