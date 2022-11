Em virtude do período de fortes chuvas em Campo Grande, o vereador Beto Avelar tem intensificado os pedidos da população com o objetivo da Prefeitura de Campo Grande efetuar operações tapa-buracos e a manutenção de ruas em diversos pontos da Capital.

No Jardim Veraneio, Beto Avelar solicitou à prefeita Adriane Lopes e ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a execução de serviços de tapa-buraco em toda a extensão da avenida Carlinda Pereira Contar. Na Vila Margarida, outra operação tapa-buraco foi solicitada para melhorar a condição da rua Cristóvão Lechuga Luengo.

Outra via importante que recebeu atenção especial é a rua Jamil Basmage, no bairro Mata do Jacinto. O vereador Beto Avelar apresentou para a Prefeitura a reivindicação dos moradores solicitando a realização do serviço de tapa-buraco para melhorar o trânsito na região.

Atendendo ao pedido dos moradores do Jardim Anache, o vereador Beto Avelar encaminhou para a prefeita o pedido para a realização do serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua Minira Anache.

“São importantes vias dos bairros de Campo Grande que precisam de atenção especial pois esse tipo de manutenção ganha maior importância no período de chuvas e previne os danos nos veículos, além de evitar manobras rápidas para desviar dos buracos nas ruas que podem provocar acidentes. Estamos com gabinete aberto para tender toda a população conscientes da importância desse serviço para nossa Capital”, conclui Beto Avelar.