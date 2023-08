Vereador Carlão destaca criação da Frente Parlamentar da Câmara para acompanhamento da Rota Bioceânica

Em sessão produtiva com aprovação de dez projetos de Lei, nesta quinta-feira (03), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, destacou a criação da Frente Parlamentar de acompanhamento da implantação da Rota de Integração LatinoAmericana (RILA), a chamada Rota Bioceânica, o projeto é de autoria da vereadora Luiza Ribeiro.

“Aprovamos em regime de urgência o Projeto de Resolução 529/23, que institui a Frente Parlamentar de acompanhamento da implantação da Rota de Integração LatinoAmericana (RILA), também conhecida como Rota Bioceânica ou Corredor Bioceânico – Frente Pró-RILA. O objetivo é acompanhar e analisar programas, projetos e atividades referentes aos aspectos econômico e logístico da implantação e operacionalização da RILA”, explicou Carlão, parabenizando a vereadora pela iniciativa.

Além da autora do projeto, também integram a Frente Parlamentar, os vereadores Carlos Augusto Borges, Otávio Trad, Claudinho Serra, Betinho, Papy, Junior Coringa, Beto Avelar e William Maksoud.

Projetos – Também foi aprovado o Projeto que cria o Grupo de Trabalho para Estudos e Ações das Políticas Públicas de Inclusão das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GTEAUT), para promover discussão e debates de propostas de ações públicas, em conjunto com a sociedade civil, para a promoção do tratamento de saúde, o atendimento educacional especializado e o acompanhamento de medidas de assistência social às pessoas com transtorno do espectro autista.