Na manhã desta terça-feira (18), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), entregou Moção de Congratulações, ao Jovem confeiteiro campo-grandense, Guilherme Mendes. O presidente da Câmara Municipal o recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis e destacou que a homenagem se deve à trajetória de superação do jovem que faz bolos desde os 11 anos.

“Soube, através da imprensa e da minha assessoria, da sua história de vida e o quanto tem se dedicado neste universo gastronômico, mesmo em meio a tantas lutas pessoais e circunstâncias adversas, você se dedicou ao talento e a arte de cozinhar com amor e criatividade. Não se dobrou diante da pandemia e da perda de sua mãe, que faleceu em 2019. Usou sua mãe como inspiração e hoje com 16 anos é reconhecido como um ótimo confeiteiro em todo Estado. Que sua história de vida inspire outros jovens a superar as dificuldades e lutar pela realização de seus sonhos!”, disse Carlão ao entregar a Moção na presença da tia do garoto, Fernanda.

Guilherme Mendes é morador do Jardim Noroeste, e completou 16 anos no dia 10 de outubro, apaixonado por bolos desde criança, aprendeu sozinho a confeitar. Comercializa seus bolos para toda Campo Grande, mas especialmente em sua região e deseja montar seu próprio negócio.

“Os bolos são uma paixão desde que era criança. Gosto de comer bolo e ficava assistindo vídeos de receitas sobre confeitaria. Logo após perder minha mãe, na Pandemia comecei a testar se dava certo. Errei bastante, mas fui aperfeiçoando e percebi meu talento. Hoje faço até para fora do estado. Sonho em ter meu próprio ateliê de bolos. Agradeço a homenagem do vereador Carlão presidente da Câmara e de todos que votaram pelo reconhecimento. Vai ajudar na divulgação do meu trabalho”, disse.

Os vereadores, Delei Pinheiro, Clodoilson Pires e Dr. Loester, acompanharam a entrega da homenagem.