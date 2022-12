Fazendo um balanço de seu mandato, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) aproveitou para enaltecer os números positivos de todos os vereadores e a produtividade da Casa de Leis de forma geral. Especialmente sobre seu mandato parlamentar, Carlão ressaltou que apresentou neste ano 119 projetos, incluindo os Projetos de Leis como Mesa Diretora e de coautoria com outros vereadores.

“Destes 119 Projetos de Lei, Resoluções e Decretos, estão em vigor, já promulgados ou sancionados, 97 no total. Os demais estão tramitando. Leis como a que aprovamos hoje em 2ª votação, PL 10.670/22, que estabelece normas gerais sobre segurança escolar, delimitando espaço de prioridade especial do poder público municipal. A legislação lista uma série de objetivos para promover cultura de segurança nas escolas, envolvendo a comunidade e também envolvendo o entorno dos estabelecimentos”, destacou Carlão.

O vereador também destacou a aprovação do PL 10.664/22 de sua iniciativa e assinado pelo vereador William Maksoud e demais vereadores, autorizando o Executivo a permutar área para criação do Parque Natural Municipal de Campo Grande, com ações voltadas à cultura, incentivo ao esporte e à vida saudável, inclusão e transparência.

“O Projeto autoriza o Executivo a permutar áreas públicas com a empresa concessionária de energia do Grupo Energisa e proprietários rurais da região da Bacia do Córrego Ceroula. Para criação e construção do Parque Natural Municipal de Campo Grande na Região da Bacia do Ceroula, local que abrange a Cachoeira do Céuzinho, Cachoeira do Inferninho, Usina Abandonada do Ceroula, quatro cachoeiras, se abranger toda área pode chegar a mais de 10, entre outras belezas naturais. Conheço pessoalmente a região, inclusive fui recentemente com o vereador Maksoud, e a viabilização desse Parque vai promover tanto a preservação ambiental, já que os mecanismos necessários para isso estão previstos no Projeto, além de fomentar o turismo ecológico e sustentável e o lazer em nossa Capital”, relatou.

Números da Câmara – Os números gerais da Câmara também impressionam, segundo pontuou o presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Carlão. Em 2022, mais de 500 projetos foram apresentados e 25 mil indicações.

“O número de projetos aprovados em Plenário foi de 539, enquanto as indicações de melhorias feitas pelos vereadores passaram de 25 mil. De fevereiro a dezembro, os parlamentares fizeram mais de 25,6 mil indicações. O número reflete o trabalho de aproximação feito pelos vereadores com a comunidade, com a realização de cursos de capacitação para lideranças e conselheiros de bairros, disponibilização de uma sala para os líderes, além da volta das sessões comunitárias nos bairros. Tivemos força de vontade e fizemos acontecer as coisas na Câmara”, disse.