Vereador Carlão garante instalação de redutores de velocidade no Bairro Nova Lima

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, garantiu através de indicações, ofícios e gestão junto à Agetran, a instalação de quatro redutores de velocidade (quebra-molas) na Av. Cândido García de Lima no Bairro Nova Lima, em sentidos opostos. Carlão explicou que recebeu a reivindicação de moradores e lideranças comunitárias da região que reclamam do abuso de velocidade por parte de motoristas na avenida e que a instalação deste equipamento público garante mais segurança no trânsito evitando acidentes.

“Liguei para o Janine de Lima, diretor presidente da Agetran e também para membros da equipe técnica da pasta. Aprovamos em plenário indicações e encaminhei ofícios. Recentemente me informaram que fariam a instalação dos redutores. Agradeço ao rápido atendimento da Agência, porque essas sinalizações, garantem mais segurança de pedestres e motorista”, afirmou Carlão.

Carlão afirmou que a Casa está à disposição para atender todas as demandas da sociedade, entre elas, as reivindicações da população para garantir a segurança no trânsito.

“Eles também vão reforçar a sinalização horizontal e vertical da avenida Cândido Garcia de Lima no Bairro Nova Lima, com a pintura dos quebra-molas e a instalação de placas avisando sobre os redutores”, destacou o presidente.