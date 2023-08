Vereador Clodoilson Pires denuncia estado precário do Bairro Nova Campo Grande e cobra ação da prefeitura

Na primeira sessão após o recesso parlamentar, o vereador Clodoilson Pires (Podemos), trouxe à tona as preocupantes condições do Bairro Nova Campo Grande. Durante sua fala na sessão ordinária de ontem, o vereador destacou a situação crítica das ruas, a falta de esgoto e as alagações que assolam os moradores, chamando a atenção da prefeitura para a urgência de medidas efetivas.

Em um tom de indignação, Clodoilson Pires relatou as observações feitas durante as fiscalizações realizadas pelo seu Gabinete no Bairro no primeiro semestre de 2023. O parlamentar manifestou consternação diante das vias mal feitas, cheias de buracos e da ausência de esgotamento sanitário em grande parte do bairro. Ele apontou o grave problema de alagamentos que afeta os moradores, chegando a inundar suas casas em dias de chuva intensa.

“É uma vergonha o estado que se encontra o bairro…”, afirmou o vereador durante sua fala na sessão. Ele destacou que, embora haja uma projeção da companhia de água local, a Águas Guariroba, de atingir 100% de esgoto até 2026, os moradores não podem ser obrigados a aguardar por mais três anos enquanto enfrentam alagações e prejuízos materiais.

Durante seu discurso, o vereador enfatizou seu compromisso com a comunidade e mencionou o trabalho constante de seu Gabinete no Bairro. “É um trabalho que faço desde o início do meu mandato, cada mês estou em um bairro visitando, vendo as realidades de cada localidade e levando nossa assistente social e nosso corpo jurídico para atender as demandas da população”, afirmou.

Clodoilson Pires também compartilhou detalhes de sua visita anterior ao Bairro Nova Campo Grande no primeiro semestre. Ele destacou a situação crítica da rua quatro, esquina com rua nove, onde o asfalto mal executado se transforma em um “piscinão de lama” durante as chuvas, afetando as residências locais. O vereador também criticou a negligência das empresas que deixam entulhos após obras e mencionou problemas semelhantes em outras regiões da cidade.

O vereador reintegrou a necessidade de ação imediata por parte da prefeitura para solucionar os problemas no Bairro Nova Campo Grande. Ele mencionou exemplos anteriores de atrasos em obras, como o caso da revitalização da Lagoa Itatiaia, e enfatizou a importância de utilizar os recursos já disponíveis para atender às demandas da população.