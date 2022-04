O vereador Clodoilson Pires (Podemos) realizou a destinação de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para diversas instituições que atuam no terceiro setor em Campo Grande. A ação visa gerar impacto positivo na sociedade através do investimento na melhoria das organizações sem fins lucrativos.

Conforme publicado na edição n. 6.604 do Diário Oficial de Campo Grande, veiculado no dia 04 de abril, foram 16 (dezesseis) entidades beneficiadas na soma das duas áreas. Entre as organizações, foram contemplados projetos voltados aos direitos da criança e do adolescente, às pessoas com deficiência, aos tratamentos médicos especiais, aos idosos, às mães, ao ensino e à assistência social de uma forma geral.

Os recursos são oriundos do Fundo de Investimento Social (FIS), que foi recentemente ampliado, chegando ao valor global de R$8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais). O montante é dividido entre os 29 parlamentares, que destinam os recursos a entidades pertencentes à área da saúde e da assistência social.

O processo para determinar quais entidades serão contempladas mantém a complexidade necessária para a utilização de recursos públicos. Após a escolha dos vereadores, que têm a propriedade de investigar a realidade de cada organização, uma ampla gama de documentos é enviada à equipe técnica da Prefeitura. Após análise criteriosa, se aprovada a documentação, os fundos são efetivamente destinados pelo próprio Executivo.

“O trabalho de investigar as instituições e ampará-las no caminho até o recebimento dos recursos é recompensador. Essas organizações alcançam setores da sociedade de uma forma muito mais efetiva e amparadora que o Estado. É muito importante que realizemos essa ponte entre o recurso público e aqueles que prestam um serviço que, em última instância, é público, como o amparo aos idosos, às pessoas com deficiência e às crianças e adolescentes. Como Presidente da Comissão de Assistência Social e do Idoso, me sinto grato em poder ajudar”, destacou o vereador.

Veja a lista detalhada de valores e organizações contempladas abaixo:

Assistência Social:

Casa da Criança Peniel | R$35.000,00

Associação Crianças do Brasil | 35.000,00

Centro de Integração Criança e Adolescente – CICA | R$10.000,00

Associação das Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul –

AMDEFMS | R$10.000,00

Fazer o bem faz bem | R$30.000,00

Fundação Manoel de Barros | R$10.000,00

Clube de Mães da APAE | R$10.000,00

Projeto Nova | R$10.000,00

Saúde:

Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Campo Grande | R$50.000,00

Associação Renasce uma Nova Esperança | R$20.000,00

COTOLENGO SUL-MATO-GROSSENSE | R$20.000,00

Fundação para o estudo e tratamento das deformidades crânio-faciais

– FUNCRAF | R$10.000,00

Associação Campo-Grandense Beneficente de Reabilitação – ACBR | R$20.000,00

Nova Criatura | R$10.000,00

7. Associação Redentorista Filhos de Maria – AFIM | R$10.000,00

8. Associação Juliano Varella do Nascer ao Envelhecer Especial | R$10.000,00

