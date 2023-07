Vereador Clodoilson Pires solicita reforma da Praça do Guanandi e implantação de semáforo no Bairro São Francisco

Na sessão ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal de Campo Grande, o Vereador Clodoilson Pires (Podemos), apresentou importantes indicações visando melhorias para a comunidade campo-grandense. Entre as pautas em destaque, destacam-se a proposta de reforma da Praça do Guanandi e a implantação de um semáforo na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua da Imprensa, no Bairro São Francisco.

A Praça do Guanandi é um ponto de encontro e lazer para os moradores da região, no entanto, ao longo dos anos, o local tem sofrido com a falta de manutenção e conservação. O vereador Clodoilson Pires destacou a importância de revitalizar a praça, tornando-a mais atrativa e segura para os cidadãos.

Outra indicação apresentada pelo vereador Clodoilson Pires diz respeito à implantação de um semáforo na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua da Imprensa, no Bairro São Francisco. O local tem registrado um intenso fluxo de veículos e pedestres, o que tem gerado preocupações quanto à segurança no trânsito.

A proposta do vereador é garantir a instalação de um semáforo no cruzamento, a fim de organizar o tráfego e proporcionar maior segurança aos pedestres que atravessam a via. O semáforo permitirá o controle adequado do fluxo de veículos e evitará acidentes, principalmente nos horários de pico.

Clodoilson Pires reforça seu compromisso em atender às demandas da população, buscando melhorias para a cidade e contribuindo para o bem-estar dos cidadãos.

