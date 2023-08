Vereador Clodoilson Pires solicita sinalização de via e patrolamento em bairros de Campo Grande

Na sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira, o Vereador Clodoilson Pires (Podemos), demonstrou um compromisso contínuo com as demandas da comunidade, ao apresentar indicações de grande importância para melhorias em vias e bairros da cidade.

Uma das indicações que merece destaque partiu do morador Guilherme Cássio, residente no Bairro Guanandi. Ele solicitou a pintura de sinalização de Pare na Rua Airton Bachi de Araújo com a Rua Padre Thomas. Essa demanda se revela essencial para a segurança dos pedestres e motoristas que trafegam na região, contribuindo para a prevenção de acidentes e a organização do trânsito local.

Outra significativa indicação é no Bairro Santa Emília, o patrolamento em toda a extensão da Rua Santa Bertilia. Essa solicitação ressalta a importância de manter as vias em condições adequadas de trafegabilidade, garantindo o acesso facilitado aos moradores e a fluidez do tráfego na área.

Clodoilson Pires, através de suas indicações, demonstra sensibilidade para com as necessidades da população, colocando em evidência. As demandas apresentadas durante a sessão evidenciam a importância da participação ativa dos cidadãos na construção de uma cidade melhor.