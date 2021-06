No último final de semana, o vereador Coronel Alírio Villasanti participou do 1° Encontro das Mulheres Águias em Ação CG-MS, do Jardim Morenão e região, acompanhado da senadora Soraya Thronicke e demais personalidades da capital.

O evento aconteceu na Associação dos Bairros Morenão, Botafogo, Vicentino e Roselândia, em parceria com o projeto Grão de Mostarda, e com o Brasil Certo, idealizado pela senadora que tem o objetivo de incentivar e orientar mulheres sobre como participar da política de forma responsável, defender seus direitos, fiscalizar recursos públicos, mobilizar a comunidade e se comunicar de forma eficaz nas redes sociais.

“Devemos ter a visão de uma águia, somos livres e podemos voar para chegar aonde quisermos, mas não conseguiremos nada sozinhas, por isso, precisamos unir forças, apoiando umas às outras”, declarou Jucilene Aparecida da Silva Sorrilha, coordenadora do projeto social Grão de Mostarda e presidente da Associação de Moradores do Jardim Botafogo, Morenão, Roselândia e Vicentino.

Para Adma Cândida, idealizadora do projeto Conectando Corações, diz que é preciso construir uma relação de confiança: “Em alguns momentos essas mulheres estão tão fragilizadas que precisamos ajudá-las com o básico para depois trabalhar a autoestima”, enfatiza a psicopedagoga, líder comunitária que está há 20 anos à frente desse projeto.

Na oportunidade, foram homenageados pela comunidade, o vereador Coronel Alírio Villasanti e a esposa que é presidente do PSL Mulher em Campo Grande, Heliane Villasanti. Ambos receberam o título de padrinhos do projeto Grão de Mostarda.

“É uma honra participar desse evento de lideranças inspiradoras, que não medem esforços para levar mais autoestima, dignidade e valorização profissional às outras mulheres das comunidades”, enfatizou o vereador.

Para a presidente do PSL Mulher, é importante incentivar o protagonismo feminino nos bairros: “Nós, mulheres, temos o dom de cuidar, de acolher e de colocar amor em tudo que nos propomos. Por isso, ter mulheres valorosas nas comunidades promoverá mais solidariedade e união entre todos”, afirmou Heliane Villasanti.

A senadora Soraya Thronicke, idealizadora do Brasil Certo, elogiou o trabalho que Adma e Juscilene tem feito para a comunidade. “A história de vocês nos orgulha”, enfatizou.

No evento, houve a participação de convidados especiais, entre eles: as coreógrafas, Gabriely Cardoso e Lucimara Cardoso; os funcionários da Diretoria de Gestão Democrática – DGD, da PLANURB, João Tomas Neto, Maria Albertina Ribeiro e Marcia Regina de Sousa Queiroz e do sociólogo Paulo Cabral. A noite cultural atendeu a todas as regras de biossegurança.