O dia da independência (7) foi marcado por milhares de pessoas nas ruas de Campo Grande. O vereador Coronel Alírio Villasanti participou do movimento democrático que reuniu, na avenida Afonso Pena, cidadãos em prol do presidente Jair Bolsonaro, em atos a favor da liberdade e dos valores que norteiam o povo brasileiro.

O vereador começou sua caminhada logo cedo, prestigiando os motociclistas e os ciclistas, que se reuniram na frente do Yoted, no Parque das Nações Indígenas. Logo em seguida, partiu rumo à Praça do Rádio, onde se deparou com milhares de pessoas vestindo as cores verde e amarelo, somando com a bandeira do Brasil, num protagonismo histórico.

“É um movimento pela liberdade, pelos valores democráticos e sobretudo pelo futuro da nossa nação” declarou.

Caminhando pelo local, o vereador conversou com as pessoas, cumprimentou a Polícia Militar, os Guardas Municipais e os Agentes de Trânsito que estavam trabalhando, tornando o evento ordeiro e familiar. De cima do trio elétrico, se juntou com a carreata num percurso de 20 quilômetros, com centenas de carros e milhares de pessoas nas ruas.

“Nunca um presidente, no exercício de seu mandato, conseguiu colocar tanta gente na rua. É a voz do povo, é a festa da democracia”, afirmou. A manifestação aconteceu em todo país, reunindo milhões de pessoas nas ruas, tornando o dia da independência deste ano, um dia para marcar a história do Brasil.