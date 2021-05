Serão duas ações que vão ocorrer na sequência: No sábado (22), Adesivaço da Prevenção ao Trânsito – às 8h, na Afonso Pena com a 14 de Julho. No domingo (23), uma Blitz Educativa, com o DETRAN, que terá início às 14h30.

Participarão do evento, no domingo, a Área – 67 A Lista que estará com os carros turbinados em exposição, conscientizando as pessoas com o Lema: Racha de Rua é Crime, Lugar de Correr é no Autódromo. O grupo participa de eventos automobilísticos em Campo Grande, e tem reconhecimento em todo o Brasil, por promover ações preventivas de trânsito.

O evento encerra uma série de ações propostas pelo vereador, que atua também, como Presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Casa de Leis. Entre as atividades realizadas no Maio Amarelo, estão: As ações de parceria com a Câmara Municipal, como a iluminação amarela no próprio prédio, com a finalidade de chamar atenção da sociedade para os altos índices de acidentes de trânsito e a Cartilha Online com dicas de orientação ao trânsito.

O vereador também utiliza as suas mídias sociais com dicas e informações sobre o trânsito (Facebook e Instagram – siga @Coronelaliriovillasanti).

Sobre o Maio Amarelo:

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.