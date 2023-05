Vereador de Sidrolândia tenta dar ‘carteirada’, mas é preso após invadir casa da ex e ameaçá-la

O vereador de Sidrolândia, Eliel da Silva (PSB), primeiro secretário da Câmara, foi preso por invadir a casa da ex-namorada e ameaçá-la. O fato ocorreu no último domingo, 7.

Confirme O Contribuinte apurou, Eliei tentou resistir a abordagem policial na ‘carteirada’ e tomou um verdadeiro ‘enquadro’. O vereador que até o momento era convidado para entrar no banco de trás da viatura, foi colocado no camburão, como qualquer outro preso, por resistência.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eliel destruiu a porta do imóvel e fez diversas ameaças contra a ex-namorada. Com medo, ela conseguiu acionar a Polícia Militar para atender a ocorrência e o suspeito fugiu. A equipe policial conseguiu localizar o autor dirigindo embriagado e o prender.

A delegada que é responsável pelo caso, Cynthia Karoline Bezerra disse que o vereador pode responder por ameaça, dano qualificado, invasão de domicílio e embriaguez ao volante.

Já na delegacia, a vítima solicitou medida protetiva contra o autor. O caso segue sendo investigado pela delegacia.

Investigação no MPE

Eliel é um dos quatro vereadores investigados pelo Ministério Público por viajarem com diárias pagas pelo Município Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, realizado no Município de Natal, no Rio Grande do Norte, de 15 a 17 de março.

O evento, realizado no Aram Imirá Plaza Hotel & Resort, na badalada praia de Ponta Negra, teve palestras diversas, como “O papel do Legislativo na fiscalização das contratações públicas”;

O encontro no Nordeste atraiu a atenção de quatro dos 15 vereadores do Município. Juntos, eles investiram R$ 126 mil de dinheiro público, conforme notas apresentadas no portal da transparência da Câmara. O vereador Eliel da Silva (PSB) também gastou R$ 11 mil e levou um assessor, ao custo de R$ 9,9 mil.