Na última sexta-feira (6), o vereador Coronel Alírio Villasanti esteve na Base Comunitária da Polícia Militar, na grande Los Angeles, para tratar sobre as melhorias na Segurança Pública da região, entre outros assuntos de caráter estrutural como a pavimentação e a iluminação pública, o esgoto, a sinalização vertical e horizontal, e a inclusão de redutor de velocidade, na saída da escola, que temporariamente abriga a escola Cívico-Militar Marçal de Souza Tupa Y.

“A região da grande Los Angeles está em constante crescimento. Cuidar da Segurança Pública é a prioridade do meu mandato, e a Base Comunitária vem ao encontro dessa proposta, pois ela é o termômetro da comunidade”, enfatizou o vereador.

Ao lado da base comunitária está a escola Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã Y, que atende 560 alunos atualmente. A previsão para o ano que vem é de 800 estudantes.

Incluída no Programa das Escolas Cívico-Militares, desde o ano passado, a escola é conhecida por implantar o modelo de gestão de excelência nas áreas: educacional, didático-pedagógica e administrativa, baseado nos colégios Militares do Exército.

“É importante que nossos estudantes cheguem na escola com segurança e retornem para os seus lares da mesma maneira. Também estamos estudando formas de potencializar o atendimento da Base com projetos sociais e cursos de capacitação, no qual os estudantes cívicos terão prioridade. Ter uma Base Comunitária para assistir esses jovens é de extrema relevância”, completou.

Administrada pelo Conselho Comunitário de Segurança, a Base Comunitária da Polícia Militar é presidida por José Carlos Barbosa, e conta com o apoio do 10° Batalhão da PM, da escola Cívico-Militar e da comunidade local.

Os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS´s) são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas comunitários de segurança, além desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais, e em parceria com os agentes de segurança pública.

“Essa integração da Base Comunitária, juntamente com o CCS e a escola Cívico-Militar tornará a região em um grande centro de cidadania. Modelo que poderá ser implantado até mesmo em outras comunidades”, finalizou o vereador.

Durante a reunião, estavam presentes o Comandante do 10º Batalhão da PM, Tenente Coronel Evangelista, o Sargento Melo e o Sargento Pontes, que são os Policiais Comunitários da região, o diretor da escola Cívico Militar Marçal de Souza Tupã Y, Ademir Medeiros dos Santos Júnior, juntamente com o Oficial de Gestão Escolar, Tenente Coronel Cícero Aparecido Pereira.